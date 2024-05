Deniziane se submete a cirurgia plástica: 'Vou sair uma nova mulher'

Na legenda da publicação, feita no final da noite, a fisioterapeuta explicou que havia acabado de deixar a sala de operação. "Realizei o grande sonho da minha cirurgia plástica, hoje foi o dia 1. Se você está vendo esse vídeo é porque já deu tudo certo, já estou me recuperando no quarto. Acompanhe por aqui todo o processo da minha cirurgia plástica."