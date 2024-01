Wanessa Camargo diz estar vivendo 'terror psicológico' no BBB 24

Wanessa disse que nenhuma das duas está e completou. "Ontem eu entrei no jogo de um jeito... adoraria ser planta pra não estar vivendo esse terror psicológico que eu estou vivendo".

A cantora explicou para a aliada porque não acredita que elas estão sendo vistas como plantas. "A gente tá envolvida nas situações, todas".

Ela ainda comentou sobre ter recebido o "Na mira" do Líder Bin Laden. "Me encasquetou. Se o anjo cai na mão deles, sou eu no Paredão".

BBB 24 - enquete UOL: o que eliminou Vinicius no quinto Paredão? Ser o único Camarote no Paredão com pipocas Reprodução/Globoplay Alianças feitas no jogo Reprodução/Globoplay Treta com Davi após o Sincerão Reprodução/Globoplay Acusação de homofobia de Marcus Vinicius Reprodução/Globoplay Cair no Paredão errado Reprodução/Globoplay A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

