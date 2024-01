'O caso do Davi é diferente da Juliette, que foi perseguida', diz Wanessa

Em conversa com alguns brothers do BBB 24 (Globo), Wanessa Camargo afirmou que a história de Davi no reality é diferente do caso de Juliette — vencedora da 21ª temporada, que foi excluída e bastante criticada pelos participantes de sua edição.

O que aconteceu

Em um papo com Giovanna, Lucas Henrique, Michel, Raquele, Rodriguinho e Yasmin, Wanessa afirmou sobre Davi: "Aqui é bem diferente do caso da Juliette, que foi perseguida. Bem diferente de todas as outras situações. Não tem nada a ver!".