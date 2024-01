Após alerta, Beatriz diz que ficará atenta a comportamento em festas no BBB

Em uma conversa na academia do BBB 24 (Globo), Beatriz contou aos outros integrantes do Grupo Fada que vai ter mais atenção ao seu comportamento nos próximos shows.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

A sister foi alertada por Marcus. "A Fernanda estava chorando muito no show e ela sabia todas as músicas. (...) Eu falei assim: 'Vai lá na frente do palco' e ela falou 'Não, a Bia tá ali, deixa ela aproveitar".