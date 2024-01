Wanessa Camargo insiste em brother como alvo no BBB 24: 'Não acho educado'

A cantora disse que, caso vencesse a prova, indicaria Davi para o Paredão, que tem sido seu alvo desde a primeira semana do reality show. Yasmin questionou se a sister insistiria no voto, e ela confirmou:

Ele mentiu. Não acho educado o que ele faz. Ele é passivo agressivo. Conheço gente lá fora assim. Te faz ser a errada (da história).

- Wanessa

A cantora ainda disse que a aproximação dele com Beatriz era "forçada", e que o brother se faz de vítima. "Ele se faz de vitima. Eu não tô perseguindo ele", disse.

As Camarotes também avaliaram que, caso não vencessem a Prova, poderiam sair do VIP, e resolveram adiantar o jantar na cozinha.

Enquanto comiam, Wanessa conversou com Lucas Henrique sobre o voto em Davi. "Sabe o que fico me perguntando às vezes? Se eu não estou vendo errado, sabe? Fico com medo de que tudo que eu observo seja só genuíno e eu não tô vendo. Assim como tem gente que não vê genuinidade na Bia como vejo, eu posso estar errada. Mas a melhor resposta é o Paredão".