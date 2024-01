Lollapalooza 2024 anuncia shows fora do festival; veja quem se apresenta

Os sideshows já são uma tradição do Lollapalooza Brasil, que chega à sua 11ª edição nos dias 22, 23 e 24 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Em espaços mais aconchegantes, as apresentações oferecem uma experiência mais íntima para artistas e fãs. Para este ano a organização do festival acaba de anunciar que a cantora Fletcher e o duo The Driver Era farão apresentações individuais no Cine Joia, também em São Paulo.

No dia 20 de março, a cantora e compositora americana Fletcher faz show pela primeira vez no Brasil. A apresentação terá a participação especial da artista goiana Day Limns, revelada no The Voice Brasil 2017, que já fez parcerias com Vitão e Di Ferrero (do NX Zero) e abriu shows para Pitty e Avril Lavigne no Brasil.