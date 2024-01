'Tudo pela rainha': fãs viajam e viram paquitas por Xuxa no Universo Spanta

Eram 17h deste sábado (20) quando fãs da Xuxa já formavam fila para entrar no espaço do Palco Guanabara, o principal do festival carioca Universo Spanta, para ver a Rainha dos Baixinhos.

Muitos usavam looks que remetiam a cantora, às paquitas e seus projetos. 15 mil pessoas preencheram a Marina da Glória em noite de saudosismo, e eles foram recompensados com uma hora de show e muitos hits: "Ilariê", "De bem com a vida", "Tindolelê", Libera Geral" e "Arco-Íris" — que foi cantada após discurso pró-comunidade LGBT — estiveram no setlist.

Diversos fãs vieram de longe e viajaram horas de carro ou avião para o retorno de Xuxa aos festivais. O baiano Lucas Caldas, 29, viajou mais de 1200 quilômetros para ver a ídola. "Só para ver a rainha", diz ele, que é Anlista de CRM e dono do perfil @xuxanews no Instagram.