Agorafobia, segurança, conforto: o que leva um fã a ver Madonna em alto mar

No caso de Lígia, além de querer ter uma visão privilegiada, ela tem agorafobia, um transtorno de ansiedade que pode desencadear ataques de pânico se o local estiver superlotado, por exemplo.

Desconfiada da data do show antes mesmo do anúncio oficial, a arquiteta montou um grupo de seis amigas e alugou um apartamento ao lado do Copacabana Palace para assistir à apresentação da varanda. Mas ela afirma que assim que foi anunciado o evento, o dono do imóvel cancelou o acordo. Quando tentou alugar outro, ela conta, os preços já estavam exorbitantes, e havia quase nenhuma opção.

Fiquei desesperada porque ver da areia não é uma opção. Mas quando a adrenalina baixou, comecei a procurar empresas de barco e encontrei a que aluguei, com sistema de open bar e open food, e estamos em 14 pessoas

Lígia Rosalinski Moraes

"A embarcação vai conseguir ficar a 200m da praia, mas comparando com o show na faixa de areia, terei vista privilegiada, um lugar confortável e estarei perto dos meus amigos. Vai ser a realização de um grande sonho", celebra ela, que investiu um total de R$ 3 mil para o evento.

O engenheiro Fernando Morari, 38, deixará de fazer um concurso público na sua cidade, em Sinop, no Mato Grosso, para ver o que ele chama de "a turnê mais marcante da história da Madonna".