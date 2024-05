Hip-hop ocupa o Parque Ibirapuera com seus diferentes contornos no C6 Fest

Além do trabalho com o Dinner Party, cada um dos músicos individualmente colaborou com um ou muitos rappers importantes: Kamasi Washington tocou saxofone no celebrado álbum "To Pimp a Butterfly", de Kendrick Lamar; Robert Glasper já produziu discos para Mac Miller, Anderson .Paak, Denzel Curry e muitos outros; e Terrace Martin já trabalhou com Snoop Dogg, The Game e Busta Rhymes. O conhecimento e envolvimento com a cena do rap, então, é extensa para todos e influencia fortemente a sonoridade do grupo.

A cantora inglesa Raye, que se apresenta no C6 Fest; o evento acontece no Parque Ibirapuera, em São Paulo, entre os dias 17 e 19 de maio Imagem: Marc Grimwade/WireImage/Getyy Images

Já para o lado mais pop das coisas, a cantora britânica Raye se inspira no hip-hop de sua cidade natal, Londres, para incrementar ainda mais a sua sonoridade. Seu mais recente álbum, My 21st Century Blues, realmente segue à risca as tendências já estabelecidas pelo pop do século 21 e apresenta a cantora, muitas vezes, cantando e rimando sobre suaves batidas de dance, trap e R&B.

É como Frank Sinatra disse: faça do seu jeito. O importante é poder explorar qualquer som que nos toque a alma. Kayus Bankole, do Young Fathers

C6 Fest

Quando: 17, 18 e 19 de maio

Onde: Parque Ibirapuera (av. Pedro Álvares Cabral, Vila Mariana, São Paulo); portões 2 e 10 (para aplicativo e transporte público), portão 3 (para estacionamento oficial)

Classificação etária: A partir de 16 anos ou abaixo dos 16 acompanhado dos pais.