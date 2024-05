Lobofest anuncia line-up com FBC, Jovem Dionisio, Clarice Falcão e mais

A cantora Clarice Falcão volta para seu primeiro show em Sorocaba desde 2016. Ela está em turnê com o disco "Truque", um disco visual que, conforme relata a artista, consolida as múltiplas facetas de sua carreira - iniciada há mais de 10 anos com o famoso "Monomania".

A artista baiana Duquesa também está confirmada. Ela apresentará o recém-lançado "Taurus, Vol. 2", com músicas que surfam pelo rap, trap, grime, R&B, house e pop.

Outra atração é Rodrigo Alarcon, expoente da MPB. Ele apresentará seu último disco, "Rivo III e a Fé".

Principal banda psicodélica do país, o Boogarins também se apresentará no festival. Eles levam a turnê especial que celebra o aniversário de década do álbum de estreia, "As Plantas Que Curam".

Complementam o line-up a jovem destaque do indie pop Lou Garcia, o DJ Ramemes, o rapper sorocabano Tristão, a banda Cidade Dormitório, a cantora Papisa, o duo Ventilas, as DJs Latifahs, as rappers Laysla Lady + JE$$I, o rapper Farid, o cantor e o rapper Camargo + Gaza OG, o projeto JJ the Wave, a cantora Paula Cavalciuk e a banda CAP.V

O Lobofest acontecerá na "Arena Lucky Friends", em Sorocaba. Além das apresentações dos artistas, o festival ainda contará com uma "Praça de Rangos", composta por restaurantes e negócios locais, loja oficial de merch do festival e dos artistas, Área Kids, ativações de marcas. Também serão organizados eventos paralelos, como uma edição especial da "Feira Selvagem" e afterparties oficiais na cidade.