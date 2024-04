Para evitar cancelamento, Tomorrowland promete aprimorar drenagem do solo

Nosso compromisso com a região é de, no mínimo, 10 anos, de acordo com o contrato com o parque Maeda. Para isso, estamos investindo no local para trazer ao público uma experiência única e inesquecível, além de estimular o turismo na região. Isso tudo perpetuando o acordo de longo prazo com os órgãos envolvidos, tornando o Tomorrowland o ponto de encontro de fãs de música eletrônica das Américas, impactando positivamente a economia da região e do estado como um todo. Rodrigo Mathias, CEO da DC Set Group, organizadora do festival

Alok é a primeira atração confirmada para o Tomorrowland Brasil 2024, nos dias 11, 12 3 13 de outubro, em Itu (SP) Imagem: Delio Nijmeijer/Divulgação

O Tomorrowland traz uma renovação da cena eletrônica para o mundo. Da mesma forma que temos um comprometimento do festival para os próximos anos, temos uma renovação da nossa cena junto com isso. E é importante que esse comprometimento e investimento na infraestrutura e mobilidade não fique somente nesta gestão, mas que isso perpetue ao longo de gerações. Alok, DJ, produtor e 1ª atração anunciada

Glampings

O DreamVille, a área de acampamento oficial do evento, deverá ter mais opções de pacotes de acomodações. Em 2024, glampings com camas montadas e outras comodidades serão uma das opções para quem busca mais conforto para se alojar diretamente na área do festival.