Com Djavan, Queremos! Festival une música e comida em cartão-postal do Rio

Com nove atrações, a quinta edição do Queremos! Festival acontece neste sábado (13), na Marina da Glória, no Rio de Janeiro.

Como vai ser o festival

O QUEREMOS! 2024 traz o encerramento da turnê "D", de Djavan (que ganha álbum ao vivo), e mostra o encontro entre Lenine e Marcos Suzano, que apresentam pela primeira vez o show comemorativo de 30 anos do lançamento do emblemático "Olho de Peixe" (1993). Ana Frango Elétrico, Djonga, KENYA20Hz e Rubel completam as atrações nacionais.