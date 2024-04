'Nunca foi sobre rock': sertanejo no Rock in Rio é 'uma conversa antiga'

Apesar do nome levar a palavra "rock", o termo faz alusão ao verbo "to rock", em tradução literal ao português, "mandar bem". Filha do criador do festival, Medina explica que o Rock in Rio foi criado logo após o fim da Ditadura Militar, época em que jovens buscavam liberdade de expressão. Ao mesmo tempo, naquela época, acreditava-se "juntar pessoas de raça e credos diferentes dava problema, especialmente jovens".

"Se a gente tivesse feito para roqueiros, para agradar um estilo musical, não seria um movimento e nunca chegaria a um milhão e meio de pessoas. Nasce para mostrar que é tudo isso junto. A expectativa era [de que fosse] caótica, mas foi maravilhoso, no final das contas, são pessoas se conectando através da música", completa ela.

Nos últimos anos, o festival tem aberto as portas para diferentes estilos musicais — muito além do pop e rock que marcam a história dele. Em 2019, Anitta levou o funk para o palco mundo. Em 2022, o pagode e o samba chegaram aos palcos do festival com Ferrugem, Thiaguinho e Maria Rita.

Não sei dizer se [o sertanejo] é o único estilo que falta, mas é uma conversa antiga. Realmente, chegou a hora. Temos um momento muito bacana: a própria música brasileira está se entrelaçando. Sai desse lugar, 'mas é rock, 'o que o sertanejo está fazendo aí?' Não, são todos estilos. As pessoas pediram [sertanejo].

Roberta Medina

Line-up ainda não está totalmente completo e festival ainda aguarda confirmações. Rock in Rio acontecerá nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro na Zona Oeste do Rio de Janeiro e receberá 100 mil pessoas por dia.

Xororó celebra sertanejo no Rock in Rio

Em conversa com Splash, cantor revelou que recebeu ligação de Zé Ricardo após amigo em comum compartilhar contato. "Falei: 'Zé, já está ok da minha parte, mas o Chitãozinho vai cair das pernas, porque ele falava: 'poxa, o Rock in Rio pra mim tem um pequeno defeito: não tem música sertaneja'".