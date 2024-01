Biancardi homenageia mãe de Neymar após boatos de atrito: 'Parabéns, vovó'

Nadine Gonçalves posa com a pequena Mavie, filha de Biancardi com Neymar Imagem: Divulgação/Instagram

Bruna Biancardi anunciou o fim do noivado com Neymar no fim de novembro passado.O ponto final da relação aconteceu em meio aos boatos de que o atleta não estaria comprometido com o relacionamento, mesmo após o nascimento da filha Mavie.

Além disso, Biancardi esteve no centro dos holofotes por não ser querida por Nadine. Segundo o colunista Lucas Pasin, de Splash, a mãe de Neymar gosta de ser paparicada pelas namoradas do filho e nunca aceitou a influenciadora não dar tal atenção.

Ainda de acordo com o colunista de Splash, a proximidade de Biancardi com Neypai e sua então namorada também incomoda Nadine. Inclusive, a mãe de Neymar até teria vazado o sexo da filha da jovem com o jogador em um salão de beleza antes do chá revelação.

Biancardi não teve a companhia de nenhum familiar de Neymar no hospital, segundo apuração do colunista de Splash. Rafaella Santos está nos Estados Unidos, visitando a Disney com amigos, enquanto Nadine Gonçalves não apareceu no local.

Após o nascimento de Mavie, Biancardi chegou a tentar uma aproximação com a sogra ao seguí-la nas redes sociais. Entretanto, a mãe do jogador não a seguiu de volta.