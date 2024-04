Tim Noites Cariocas recria atmosfera oitentista com Marina, Ritchie e Blitz

Neste ano, a curadoria do evento quis imprimir uma atmosfera anos 1980 à programação, que também elenca talentos de uma nova geração, como L7nnon, Bala Desejo, Agnes Nunes e Catha.

O festival remete às suas origens: criado por Nelson Motta, o Noites Cariocas foi um dos principais palcos da cena musical do Rio nos anos 1980 e atraía um público jovem. No início dos anos 2000, os direitos da marca foram adquiridos pelos empresários Alexandre Accioly e Luiz Calainho, que foram responsáveis por realizar outras edições do evento.

Bala Desejo, L7NNON e Ana Carolina são atrações do Tim Noites Cariocas, que começa hoje (5), no Rio Imagem: AgNews

Dentro desse espírito, este ano o line-up vai homenagear a música dos anos 1980, destacando artistas que fizeram grande sucesso naquela década. "Essa é a essência do projeto. É o festival mais longevo da história do país, com 44 anos de existência. Foi o lugar onde nasceu o pop-rock brasileiro", afirma Calainho. "Nesta 3ª edição, vamos trazer de volta o inesquecível mood dos anos 80."

Os artistas mais novos foram escalados para estabelecer diálogos com nomes icônicos do pop e do rock nacional. "A conexão está aí: novos e veteranos mostrando sua arte no mesmo palco, em sintonia com o festival, fazendo parte da história da música popular brasileira", observa Calainho.

Hoje (5), o Tim Noites Cariocas estreia com dois dos maiores hitmakers dos anos 1980 no palco: o show de Guilherme Arantes, seguido pela apresentação de Ritchie. Amanhã (6), é a vez da cantora Catha, artista pop em ascensão e acumulando números expressivos nas plataformas de streaming e YouTube; e do fenômeno do rap L7nnon (leia mais abaixo).