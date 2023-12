'A Infância de Romeu e Julieta': Resumo dos capítulos de 01 a 05/01

Segunda-feira, 01 de janeiro

Fausto coordena a audição da peça de teatro. Daniel e Bassânio se comprometem a ajudar Basílio a melhorar a receita do cachorro-quente. Rosalina quer saber o motivo de Patrick ter ajudado Karen no sumiço do troféu, sendo que eles são rivais. Alex foge do beijo da Lívia. Hélio desconfia de Leandro como admirador secreto de Clara.

Terça-feira, 02 de janeiro

Vera diz que Mariana está a acusando injustamente. Sofia e Téo tentam contratar um detetive particular para encontrar o pai biológico. Armazém e Monter Mercado disputam para fazer o bolo da festa de Castanheiras. Hélio pergunta para Leandro se ele é apaixonado por Clara. Lívia confronta Alex por estar fugindo do relacionamento.

Quarta-feira, 03 de janeiro

O morador mais antigo de Castanheiras vai escolher o bolo do evento. Téo fala para Amanda que deseja trabalhar com ela. Trufa se perde e Muke a encontra. Adelaide, prima de Glaucia, vem para o Brasil. Vitor conta para Vera que Mariana e Clara colocam um ingrediente especial no bolo. Alex deixa uma carta na porta de Lívia a convidando para um piquenique, mas no dia é Karen que aparece.