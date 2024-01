Nick Carter faz show intimista para fãs felizes pelo reencontro

Ele trouxe ao Brasil a turnê Who I Am e cantou clássicos do Backstreet Boys, assim como singles solos de sucesso e também canções covers, como "Wanted Dead or Alive", "You Shook Me" e "Faithfully".

Quanto aos fãs, majoritariamente feminino. E cantavam em uníssono a todas as musicas, desde "Larger Than Life" até "Everybody".

O show se encerrou com todos os presentes com aparência de cansados, mas todos com um sorriso de felicidade.