Carcass abre as portas do IML no Summer Breeze Brasil

Se no sábado (27) o Lacuna Coil convidou o Summer Breeze, em São Paulo, para uma festinha no cemitério, o after dessa balada foi no domingo (28), com o Carcass sugerindo ao público desenterrar os mortos e dançar com eles — além de outras atividades, digamos, impublicáveis.

Um dos grandes nomes do metal extremo, o quarteto inglês formado em Liverpool em 1985 ganhou notoriedade tanto pelo peso de sua música quanto pelas letras gráficas e perturbadoras, que revelam um olhar obcecado pela anatomia humana.

Entre elas, então pequenas gemas sobre desmembramento de cadáveres ("Corporal Jigsore Quandary"), vício em solventes ("Incarnated Solvent Abuse"), putrefação ("Ruptured in Purulence") e até um inventário de instrumentos usados em autópsia ("Tools of the Trade").