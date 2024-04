Madonna no Rio: 270 toneladas de estrutura, 200 pessoas de equipe, palco de 24 metros e mais

A já histórica apresentação da Madonna na Praia de Copacabana, marcada para o dia 4 de maio, sábado, está em montagem. E, neste domingo, chegam os primeiros aviões com as 270 toneladas de equipamento parte da Celebration Tour para a última data da turnê.

Todo o material chega divido em 3 aviões de carga, que começaram a chegar ao Rio de Janeiro neste domingo, 28, seis dias antes da performance nas areias da praia, segundo informou a TV Globo.

Os números são superlativos

A estrutura do palco tem 8122m², erguida a 2,40m do chão para que o público posicionado mais distante da artista tenha a chance de vê-la ao vivo, não somente pelos telões.

A boca de cena deste palco, de um lado a outro, tem 24 metros (geralmente, os grandes palcos possuem 20 metros de um lado a outro) e pé direito de 18 metros.

Serão construídas três passarelas conectadas com o palco para que Madonna se movimente entre o público, e um elevador.

A equipe de produção da Madonna inclui 200 pessoas, que ficarão hospedas em 90 quartos.

Ainda segundo a TV Globo, três carretas vão levarão equipamentos para o hotel onde a cantora ficará hospeda, para a montagem de 3 academias.

Para o show, a produção separou 45 baús com roupas para trocas de figurino entre a rainha do pop e os dançarinos.

Quem vai abrir o show da Madonna?

O DJ americano Diplo escolhido para abrir a noite com uma apresentação prevista para ter início às 20h.

O artista, nascido Thomas Wesley Pentz, é um nome consagrado no cenário musical. Desde o início de sua carreira, tem colaborado com grandes nomes como Justin Bieber, M.I.A., Sia e Beyoncé.

Entre os maiores sucessos estão: Where Are U Now e Run the World (Girls).

Diplo tem uma conexão com o Brasil. Ele se apaixonou pelo País em sua primeira visita em 2004, quando teve seu primeiro contato com os bailes funk cariocas. Desde então, o Brasil se tornou uma fonte constante de inspiração para ele, tanto que já colaborou com artistas brasileiros como Anitta, Pabllo Vittar e Deize Tigrona.

Que horas tem início o show da Madonna?

A previsão é que Madonna subirá ao palco montado em Copacabana às 21h45 e terá a duração de 120 minutos, ou duas horas. A apresentação será transmitida pela TV Globo.