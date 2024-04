Corpo de Anderson Leonardo é enterrado ao som de Molejo no Rio

Em seguida, os familiares, amigos e fãs bateram palmas e seguiram cantando. Desta vez, soltaram a voz na música "Gostava Tanto de Você, de Tim Maia, e o "O Show Tem que Continuar", de Arlindo Cruz.

O local do sepultamento foi no mesmo cemitério onde está foi enterrada a cantora Elza Soares, tia de Anderson Leonardo. Os túmulos de Anderson e Elza têm cerca de 200 metros de distância entre eles no Cemitério Jardim da Saudade.

No velório, familiares contaram sobre os últimos momentos com o músico. Leozinho Bradock, filho de Anderson Leonardo, relembrou os últimos momentos do pai, afirmando que "ele estava muito em paz". "Meu pai fez uma passagem muito empática, ele estava muito em paz. Ser filho dele naquela hora foi para mim surreal, nunca vi alguém partir sorrindo e esse foi ele", contou o filho.

Anderson Leonardo, do Molejo, é enterrado no Rio de Janeiro Imagem: Reprodução/Marina Matos

Quem era Anderson Leonardo?

Anderson Leonardo nasceu no estado do Rio de Janeiro, em 18 de agosto de 1972. Ele entrou no Molejo na década de 80 e viu a música "Caçamba" colocar o grupo de pagode no topo das paradas de sucesso.