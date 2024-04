Summer Breeze: os principais erros e acertos da 2ª edição do festival

Os pontos de hidratação estavam escassos. Essa foi uma das reclamações mais ouvidas por Splash.

Os espaços destinados às pessoas com deficiência eram poucos. Para os PCDs, as estruturas e a visualização dos palcos também não era boa. A falta de abrigo do sol foi outro ponto que gerou incômodo.

Área de acessibilidade no Summer Breeze 2024 Imagem: Micaela Wernicke/UOL

A área vip do palco Hot Stage foi mal-planejada. Havia uma única via para entrada e saída — com isso, em alguns momentos as pessoas se aglomeraram sem conseguir passagem, causando mal-estar generalizado. Algo pior poderia ter acontecido entre final do show do Anthrax e o início do Mercyful Fate.

O festival contou com pouquíssimas lixeiras — inclusive próximo aos locais de venda de comida. Em contrapartida, havia muitos funcionários de limpeza no local.

O espaço kids era apenas uma tenda e com poucas opções de entretenimento. A principal delas, um pula-pula, ferveu com o sol intenso.