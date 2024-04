Killswitch Engage celebra o metalcore no Summer Breeze

Em seus oito discos lançados nos últimos 25 anos, o grupo se especializou no equilíbrio entre letras introspectivas, que tratam de temas como dor, solidão, superação e resiliência, com um instrumental vigoroso, de guitarras em primeiro plano em vocal gritado.

Pelo que se viu no Summer Breeze, a fórmula tem dado certo: o mar de camisetas estampadas com as capas da banda circulando pelo festival já aguardava ansiosamente pela apresentação do grupo antes mesmo da banda anterior, Avatar, sair do Hot Stage. E eles souberam, à sua maneira, atender à expectativa.

Com pouco papo e muita ação, o vocalista Jesse Leach botou as cordas vocais para funcionar quase ininterruptamente, começando por "The Curse", do álbum "As Daylight Dies" (2006).

Killswitch Engage no palco do Summer Breeze Brasil Imagem: Micaela Wernicke/UOL

De uma só vez, a banda engatou as músicas "A Bid Farewell", do álbum "The End of Heartache" (2004), "Beyond the Flames", de "Disarm the Descent" (2013), "The Signal Fire" e "Unleashed", ambas de"Atonement" (2019) e "Hate by Design" do disco "Incarnate" (2016).

Em mais de um momento, Leach desceu para cantar e tirar selfies junto com os fãs, mostrando a sinergia presente entre banda e público. Outra figura presente, o guitarrista e vocalista de apoio Adam D. pediu pela abertura de novas rodas punk — o que foi prontamente atendido.