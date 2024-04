Mercyful Fate traz sua missa negra ao Summer Breeze

Mercyful Fate durante apresentação no Summer Breeze Imagem: Micaela Wernicke/UOL

Com vestes negras e uma máscara de crânio de bode, Diamond desfila pelo cenário adornado com um pentagrama gigante, cruz invertida e arcos com os números 666 cravados. Segurando um microfone com ossos humanos cruzados, destila falsetes inacreditáveis em "A Corpse Without Soul", segunda música do show.

Aos 67 anos, o cantor dinamarquês exibe uma saúde vocal inacreditável. Em "Curse of the Pharaohs", do álbum de estreia Melissa (1983), ele chega a mudar o registro de voz três vezes em uma mesma estrofe sem perder a força e a afinação. O único instrumento no palco capaz de rivalizar com Diamond é a guitarra de seu parceiro, Hank Shermann — vestido com indefectíveis jaqueta de couro, boné para trás e óculos escuros.

Além de Shermann, o Mercyful Fate conta hoje com Bjarne T. Holm na bateria, Mike Wead na guitarra e Becky Baldwin, que apesar de novata, segura a onda no baixo como uma veterana. Seu duelo com as guitarras em "A Dangerous Meeting" é lindo, para dizer o mínimo.

O ponto baixo foi a nova canção, "The Jackal of Salzburg", um tanto anticlimática. Mas nada que atrapalhasse o espetáculo, já que o setlist foi todo montado em cima dos três primeiros discos do grupo: o EP de estreia de 1981, Melissa (1983) e Don't Break the Oath (1984).