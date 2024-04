Com seu metal fanfarrão, Anthrax repassa a carreira no Summer Breeze

Anthrax durante apresentação no Summer Breeze Brasil Imagem: Micaela Wernicke/UOL

Os tais hits, aliás, foram a tônica de sua apresentação no domingo de encerramento do Summer Breeze Brasil. Uma banda que começa já tocando "Among The Living" e "Caught in A Mosh" obviamente sabe o efeito que vai causar. De canções mais recentes, apenas "In The End", homenagem aos finados amigos Ronnie James Dio e Dimebag Darrell (guitarrista do Pantera), pintou na jogada.

O restante foi apenas velharias que já tinham o coração do público garantido e aquecido.

O vocalista Joey Belladonna parece de fato ligado no 220V, correndo de um lado para o outro sem parar, subindo e descendo as escadas do palco com produção simples e sem grandes excentricidades. Fazendo caretas, provocando a plateia, pedindo para a turma cantar junto, exaltando o sentimento de comunidade do metal e até dizendo para a câmera do telão que, ao invés de filmá-lo, deveria filmar o público, que é mais importante. Uma figuraça.

Mas é impossível negar que tudo ali acontece mesmo por conta de Scott Ian — no palco, inclusive. As canções giram essencialmente em torno de sua guitarra ácida e certeira. Pouco depois de "Madhouse", ele apanhou o microfone e, além de agradecer aos fãs, deixou claro que quem curte thrash metal provavelmente gostaria da canção seguinte.

Viria ali "Metal Thrashing Mad", um bate-cabeça raiz e incontrolável. Mesmo claramente cansado, o público atenderia aos clamores de Ian e Belladonna, fazendo rodas principalmente ao longo de "Antisocial" — aquela canção que até os caras da banda francesa Trust esqueceram que um dia foi sua. O mesmo vale pra "Got The Time" e Joe Jackson, aliás, com um refrão fácil e gostinho de tudo.