Político e atual, Ratos de Porão levanta o Summer Breeze Brasil

Político, potente e pertinente, o punk brasileiro continua muito vivo - pelo menos no que depender do Ratos de Porão, que fez um dos shows mais arrebatadores do Summer Breeze Brasil deste domingo.

Tocando no Sun Stage, João Gordo (vocal), Jão (guitarra), Juninho (baixo) e Boka (bateria) mostraram a vitalidade do seu crossover de punk com metal e hardcore sem massagem, numa bateria de pedradas que perpassou toda a carreira do grupo - do seminal "Crucificados Pelo Sistema" (1984) até "Necropolítica" (2022), o 11º álbum da discografia.

Com a tradicional bandeira do MST estendida no palco e estampada na camiseta de Juninho, o Ratos não podia abrir o show com outra música que não "Alerta Antifascista", petardo do "Necropolítica", seguida de um alerta ecológico de 1989 que permanece absolutamente atual, "Amazônia Nunca Mais", do álbum "Brasil".