Lista de Epstein: quais famosos estão nos arquivos e o que isso significa?

A divulgação de documentos do caso Jeffrey Epstein (1953-2019) nos últimos dias causou uma onda de acusações contra artistas de Hollywood, políticos e outras figuras de destaque.

Alguns nomes conhecidos, de fato, são citados em documentos do caso. Isso, no entanto, não significa que as pessoas em questão tenham sido "clientes" do criminoso sexual ou que tenham cometido algum crime. Saiba quem é citado nos arquivos e o que isso quer dizer:

Quem foi citado nos documentos de Epstein

O príncipe Andrew, que já respondeu a um processo de abuso sexual relacionado ao caso Epstein, é citado algumas vezes nos documentos. Nos documentos, há alegações de que Epstein forçou uma menor de idade a ter relações sexuais com o príncipe Andrew na casa da socialite Ghislaine Maxwell em Londres e na ilha privada do magnata "em uma orgia com várias meninas menores". Em outro depoimento, Johanna Sjoberg, uma das supostas vítimas de Epstein, diz que Andrew apalpou seu seio. Outros documentos apontam que a suposta vítima Sarah Ransome alegou que há vídeos íntimos de Andrew, Bill Clinton e do empresário britânico Richard Branson tendo relações sexuais com uma de suas amigas. Anos mais tarde, uma matéria do jornal New Yorker afirmou que Ransome admitiu ter "inventado as gravações para chamar atenção ao comportamento de Epstein." Andrew sempre negou todas as acusações e chegou a um acordo com a mulher que o acusava, Virginia Giuffre. O caso foi encerrado.