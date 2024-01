Ex acusa rapper Derek de negligência com filho de 2 anos; ele rebate

O rapper Derek e a influenciadora Gabrielle Ximenes têm trocado acusações nas redes sociais. Gabrielle, que tem um filho de dois anos com o artista, acusa Derek de ser negligente com a criança.

O que aconteceu

Gabrielle disse que o rapper é negligente com o filho e reclamou da comunicação precária com ele. A influenciadora afirmou que ficava dias sem as notícias da criança, que o filho voltava da casa do rapper doente e com objetos pessoais sujos. Gabrielle também diz que Derek deixou de ver o filho e de ajudá-la em várias ocasiões. Ela afirma ainda que era chantageada e menosprezada pelo ex e, em decorrência do estresse, desenvolveu doença de Crohn. Além disso, Gabrielle afirma que abriu uma loja virtual em sociedade com Derek, mas acabou levando um prejuízo de R$ 25 mil.

Derek rebateu dizendo que está há sete meses sem ver o filho porque não consegue contato com Gabrielle. O rapper diz que viveu um relacionamento tóxico com Gabrielle, foi agredido por ela e que "bancava" a influenciadora. Ele publicou imagens de transferências e pagamentos que teria feito para Gabrielle relacionados às despesas do filho e despesas dela. Ele publicou um boletim de ocorrência que teria aberto por calúnia.