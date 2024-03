Dono de hits e filho de chefão do tráfico: quem é Oruam, atração do Lolla

Oruam e TZ da Coronel também dividiram palco no Planeta Atlântida 2024, no Rio Grande do Sul Imagem: Cesar Lopes/Agência Preview

Mas ganhou notoriedade ao participar de "Poesia Acústica 13", lançado em setembro de 2022 — mesmo ano em que assinou com Mainstreet Records, gravadora criada por Orochi. Pouco mais de um ano depois, ele foi chamado para o "Poesia Acústica 15".

Ele tem parcerias com diversos artistas do rap e trap, além de participar do álbum "VILÃ", lançado por Ludmilla em 2023, na música "Malvadona". Tem parcerias com MC Ryan SP, MC Daniel e Chefin, e já gravou com nomes como Xamã, Orochi e Ludmilla. Ele está na tracklist do álbum "VILÃ" (2023), na faixa "Malvadona".

Entre os seus sucessos, estão músicas como "Terra Prometida", que ganhou versão da estrela do piseiro João Gomes, "Rolê na Favela de Nave" e "Para de Mentir". Seu último lançamento foi "Diz Aí Qual É O Plano?".

Relação com o pai

Em dezembro, Oruam compartilhou com os seguidores que tatuou o rosto do pai do lado esquerdo do peito. Oruam, que tem todo lado esquerdo do peito tatuado, também tatuou o rosto de seu "tio" Elias Maluco — condenado pela morte do jornalista Tim Lopes e encontrado morto no presídio federal de Catanduvas (PR), em 2020 — na barriga.