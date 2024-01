Frio extremo, canibalismo: 'A Sociedade da Neve' é baseado em tragédia real

Na queda, 12 pessoas morreram imediatamente e outras 17 morreram nas horas e dias seguintes. Além das mortes causadas por ferimentos, desnutrição e pelo frio intenso, uma avalanche matou oito pessoas no 17º dia após o acidente.

Os sobreviventes enfrentaram temperaturas de até -35 ºC e precisaram recorrer ao canibalismo para sobreviver. Apesar de conseguirem abrigo dentro da fuselagem do avião e usarem os bancos do avião para se cobrir, frio era intenso. As roupas congelavam, e eles socavam uns aos outros para melhorar a circulação. Era preciso derreter a neve para transformá-la em água para beber — quando comida, a neve queimava a boca e a garganta. Uma semana depois, acabados os suprimentos do avião e depois de tentarem comer até o couro dos assentos, os sobreviventes precisaram consumir a carne das vítimas, que ficou conservada na neve. Em dado momento, alguns deles "prometeram" a própria carne aos colegas, caso morressem.

No total, eles passaram 72 dias na neve até serem encontrados. As buscas foram paralisadas no 11º dia porque, na neve, era quase impossível enxergar a fuselagem branca do avião. Além disso, acreditava-se que ninguém sobreviveu ao acidente devido às condições climáticas do local. Eles só foram salvos porque dois sobreviventes decidiram deixar o local e procurar ajuda.

Sobreviventes do acidente dos Andes descansam ao lado dos destroços do avião Imagem: Sobrevivientes de los Andes/LatinContent/Getty Images

Como os sobreviventes foram salvos

No 61º dia, Antonio Vizintin, Fernando Parrado e Roberto Canessa deixaram a fuselagem para buscar ajuda. Eles vestiram três camadas de roupas, levaram um suprimento de carne para três dias, um saco de dormir feito com o assento dos aviões e um trenó improvisado com uma mala de viagem.