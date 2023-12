A Fazenda: Nova parcial da enquete UOL tem reviravolta tensa para peoa

A última roça para definir os finalistas de "A Fazenda 15" está acirradíssima. Nesta terça-feira (19), André Gonçalves, Jaquelline Grohalski, Lily Nobre, Márcia Fu, Tonzão Chagas e WL Guimarães disputam a preferência do público, e apenas quatro deles continuarão na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.

Em nova atualização da enquete UOL, feita às 13h15, a disputa pelo favoritismo entre Jaquelline e Márcia Fu ficou bem apertada. A porcentagem da ex-BBB segue caindo, agora 36,28%. Enquanto isso, a ex-jogadora de vôlei está com 35,86%.

André Gonçalves e WL Guimarães também devem garantir suas vagas na final do programa. O ator tem 18,77% e o influencer 7,40%. Já Tonzão Chagas e Lily Nobre estão em quinto e sexto lugar, respectivamente, com 1,20% e 0,49%.

A votação oficial permanece aberta no portal do R7. No programa desta noite, a partir das 22h45, Adriane Galisteu anunciará os finalistas do reality show. A final será exibida na quinta-feira, dia 21.