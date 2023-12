Márcia diz que 'faz de tudo pelo jogo'; peoa discorda e deixa conversa

Depois de revelar sua estratégia em A Fazenda 2023 (Record) ao cavalo Colorado, Márcia Fu contou para André e Lily. A peoa não gostou e abandonou a conversa.

Vendo Lily chorando, Márcia apontou que "faz de tudo pelo jogo" e vê todos da casa como "seus adversários". A ex-atleta justificou que, para isso, pode ter sido falsa e contado algumas mentiras.

Com o rumo do papo, Lily deixou a conversa. Na contrapartida, André abraçou Márcia, que se tornou sua aliada no decorrer do jogo.

André: "Mas agora a gente não é mais adversário, a gente é amigo."

André: "Muito pertinente o que você está falando, todo mundo está jogando."

Márcia: "Cada um tem seu jogo."

A famosa ainda se desculpou por suas atitudes e se elas prejudicaram o ator de alguma forma. Ele indicou que "entendia completamente" a ex-jogadora de vôlei.

No papo, Márcia também reforçou que nunca se sentiu ameaçada por André. Ainda afirmou que, quando isso acontece, "consegue ser a pior pessoa".

