Shay diz que treta com André prejudicou seu jogo: 'Virou uma bola de neve'

Após ser eliminado de A Fazenda 2023 (Record), Shayan deu uma entrevista à equipe de Comunicação da emissora. O ex-peão refletiu sobre o que o prejudicou e quem quer que ganhe a temporada.

Consequências de se aliar ao Paiol: "Isso realmente pode ter prejudicado um pouquinho o meu jogo, porque eu tentava sempre apaziguar lá, não deixava a galera brigar, eu sou assim na minha vida real, aconselhar meus amigos. Não largo a mão dos meus amigos. Fui lá defender meus valores. Acredito que o pessoal do Paiol jogou, e muitas vezes tiveram uma leitura muito boa do jogo. A Fazenda é para jogar, para se posicionar, e não para curtir férias."

Embates prejudicaram seu jogo: "Muitas vezes eu tive embates com meu próprio grupo e fui muito pacífico. Eu podia segurar mais e falar: 'ou eu vou sair, ou a gente vai fazer dessa forma'. Outra coisa que acho que pode ter prejudicado foi aquele debate com o André. Ele veio e me atacou, fui lá e ataquei ele, e aquilo lá virou uma bola de neve. Meu problema era com o André, e não com o Pôr do Sol. O André veio com o machismo dele e me atacou, eu levei muito a sério isso, tentei devolver e virou essa faísca entre mim e ele. No final, a gente se entendeu, entendemos que os dois erraram e nos demos muito bem."

Sem planos para novo reality: "Vamos dar um tempo. Agora vamos trabalhar, porque esse negócio de reality show não está dando muito certo para mim, não. Prefiro agora ficar trabalhando com publicidade, a minha imagem, fazer meus projetos. Por enquanto, não tenho interesse em fazer um reality show."

Quem pensa que pode vencer a edição: "Difícil falar isso. Entre as participantes que estão lá, acho que a Jaque é a pessoa que está no início da vida, tem uma filha, pelo jogo dela, pelo tempo que ela sofreu, acho que ela podia ganhar. Legal para ela ganhar. Vai fazer a vida dela, pegar um apartamento para ela."

