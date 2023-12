Márcia se declara para Tonzão e detona Shay: 'Tentou jogar veneno'

No final desta manhã, Márcia Fu se abriu com Tonzão Chagas em A Fazenda 2023 (RecordTV). A peoa expôs seu carinho com o cantor, e pediu para que ele não acreditasse nas acusações feitas por Shayan Haghbin contra ela.

Márcia: "Eu gosto muito de você, que você nunca esqueça disso. Independente de jogo. Muitas vezes você me ajudou aqui. E eu quero que você saiba disso. Eu acho você uma pessoa de coração muito bom. Não importa o que pensam lá fora. Pra mim, aqui dentro, você foi uma pessoa muito 'chave', tá? Você confiou em mim, acreditou em mim. Você não comprou aquela história do Shay. Ele tentou jogar um veneno. Você viu, né?".

Tonzão: "Sim, tô ligado... O jogo deles é assim mesmo".

Márcia: "Não fica de bobeira não, porque eles são exatamente assim. Ficam tentando colocar na cabeça de vocês que eu coloco meus amigos em perigo, mas eu jamais faria isso com o Yuri. Você sabe disso. Eu gosto muito de você mesmo".

Tonzão: "Estamos juntos. Eu também gosto muito de você, você sabe disso. Você é nossa alegria, nossa 'resenha', nosso ânimo aqui. É a nossa energia".