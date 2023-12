Votação inédita: tudo o que sabemos sobre o BBB 24 um mês antes da estreia

Música de abertura. A famosa "Vida Real" ganha uma versão remix com Paulo Ricardo e o DJ Alok.

Big Fone. O Big Boss garantiu que as temidas ligações seguem na programação para aterrorizar os brothers.

Jogo da Discórdia. A dinâmica de confronto dará lugar ao Sincerão — até o momento, não foram divulgados mais detalhes.

Cinema (não mais do Líder). A ação semanal não será mais um privilégio de quem ganhar a liderança e de seus escolhidos, podendo ser aproveitado por outros brothers.

Prêmio. Assim como na última edição, o valor do prêmio será definido no decorrer do jogo. Boninho garantiu que a premiação pode chegar de novo a R$ 3 milhões.

Sem Paulo Vieira e Dani Calabresa. Ambos os apresentadores deixam os quadros Big Terapia e CAT BBB, respectivamente. Conforme o colunista de Splash Lucas Pasin, o especial, que antes da humorista era comandado por Rafael Portugal, será extinto.