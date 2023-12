A Fazenda 15: Após eliminação de Yuri, Jaque delega novo peão para trato

Após a eliminação de Yuri na noite de quinta (07), em A Fazenda 15 (RecordTV), a fazendeira Jaquelline precisou delegar um novo peão para ficar no lugar do modelo no trato das mini-cabras.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo em A Fazenda 15? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Um aviso apareceu para Jaquelline na tv da sede. "Fazendeira Jaquelline você deve escolher um novo peão para o trato das mini-cabras. Um mesmo peão pode fazer duas funções", dizia o comunicado lido por ela.

A ex-bbb escolheu Tonzão. Ela foi até o quarto, onde o cantor ainda dormia, e o comunicou de sua decisão.

O peão já estava responsável do lixo. Com essa decisão de Jaque, Tom agora acumula duas funções no trato da semana.

Após a saída de @yurimeirelless, a Fazendeira, @JaqueGrohalski, escolheu @tonzaochagas para ficar no trato das mini-cabras 🐐



Assine o #PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas de #AFazenda com 6 sinais exclusivos: https://t.co/UpWImxSIbX pic.twitter.com/VRb3PQj3b5 -- PlayPlus (@SigaPlayPlus) December 8, 2023