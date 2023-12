A Fazenda: Yuri conta que aceitou convite, se arrependeu e teve nova chance

Durante a Live do Eliminado (Youtube) com Lucas Selfie, Yuri Meirelles, décimo eliminado de A Fazenda 2023 (Record), contou como foi parar no programa.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo em A Fazenda 15? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Yuri ganhou projeção após participar de um clipe com Anitta.

Yuri: "Veio o convite faltando um mês, eu aceitei. Passou cinco minutos, mandei email falando que não era o momento certo, que eu era muito novo. Nesse mês, eu viajei muito, encontrei algumas pessoas do meio e elas diziam que eu tinha que ir pra reality. e aí eu pensei: 'Se eu tiver outra oportunidade, eu vou'".

Faltando três dias pra começar o pré-confinamento, eu estava em Curitiba, me ligaram e falaram que um participante teve problema no exame e eles tinham tudo meu já. Yuri Meirelles

"Aceitei. Tive quatro horas pra fazer a mala, enchi ela cheia de roupa molhada", contou.