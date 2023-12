Jaque desistiu de A Fazenda 2023? O que sabemos sobre 'sumiço' da peoa

Na noite desta sexta-feira (08), uma dúvida surgiu nas redes sociais: Jaquelline Grohalski desistiu de A Fazenda 2023 (Record)?

O questionamento surgiu entre os fãs do programa devido a ex-BBB não aparecer nas câmeras após a volta do sinal depois da gravação do Hora do Faro.

O que aconteceu

Logo quando o sinal retornou após a gravação do Hora do Faro, Márcia Fu e André comentaram que Jaque estava chorando muito no quarto.

Nenhum sinal do PlayPlus mostrou o momento.

Na sequência, alguns peões como Lily, Nadja e Radamés comentaram que Jaque estava no closet e havia pedido atendimento médico.

A peoa passou cerca de 1 hora "desaparecida" das câmeras e a dúvida aumentou.

Por volta das 20h45, Jaque reapareceu no quarto da sede, conversando normalmente com Márcia Fu.

A festa da noite, com temática lusitana, foi anunciada logo na sequência.