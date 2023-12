Com eliminação de Yuri, Black coloca alvo em WL em A Fazenda 2023

Durante a manhã de sexta (08), Cezar Black conversou com Radamés sobre seu retorno para A Fazenda 2023 (RecordTV) e afirmou que quer colocar WL na Roça.

O ex-BBB fala sobre como o grupo do Paiol estava se sentindo já derrotados no jogo. "De certa forma, tava dando pra gente, como [grupo] Paiol, um desânimo, de a gente achar que o problema era nosso, que a gente tava perdido no jogo", diz. "Que o jogo tava perdido, que as coisas tinham acabado, entendeu?", completa Radamés.

O ex-jogador de futebol afirma que a volta do aliado renova as esperanças. "Essa volta renova nossas esperanças. A minha volta já foi legal, mas não foi 100% porque a Kally saiu", analisa.

Com o retorno da Roça, Black conta que teve uma resposta como jogador individual também. "Uma resposta pra gente como grupo. Pra mim como pessoa. Foi f* ontem, eu fiquei incrédulo", lembra ele sobre a noite anterior.

A dupla começa a pensar em colocar WL para votação do público. "A nível de jogo, o que eu vejo, um perfil parecido com o dele, de ingenuidade e falta de malícia para o jogo em si, é o WL. Ele joga e tal, mas ele veio pra curtir. Então, acho que pode ser um próximo que a gente vê se consegue colocar no banquinho", arquiteta o enfermeiro. "Sim", concorda Radamés.