A Fazenda: Madrugada tem Yuri falando de Anitta e nova treta na sede

A eliminação de Yuri na 11ª roça de A Fazenda 2023 (Record) foi o principal assunto da madrugada dentro da sede. Já fora do jogo, Yuri também deu sua primeira entrevista, à Lucas Selfie, na Cabine de Descompressão.

Confira os destaques da madrugada do reality rural:

Nadja achou que seria eliminada após bronca de Galisteu

Ao retornar para a sede e sobreviver a 11ª roça, Nadja Pessoa comentou com Márcia Fu que achou que seria eliminada.

Ela contou que pensou isso após Galisteu lhe dar um esporro ao vivo, devido a Nadja acusá-la de não ser neutra no jogo.

Nadja: "Eu esqueço que tô sendo filmada 24 horas. Falou aqui?".

Márcia: "Falou".

Nadja: "Misericórdia! Fiquei já me sentindo lá fora. Eita misericórdia, agora lascou!"

Márcia: "Não pode falar da apresentadora, Nadja. Isso não pode!"

Shayan e Nadja batem boca: 'Achava que você era mais inteligente'

Shay reclamou que Nadja mentiu após dizer que ele não pediu desculpas a ela pelas tretas dos dois no início do jogo.

Shay: "Eu falei: Desculpa, Nadja, se no início a gente teve brigas..."

Nadja negou que o iraniano tivesse feito o mesmo. "Ao invés de você falar 'desculpas', você falou outra coisa. Você não disse, Shay!".

Shay: "Você tá mentindo! Eu pedi sim. Está gravado! Eu pedi desculpas por todas as nossa brigas do início!"

Nadja: "Você pediu desculpas sobre a dinâmica, pelo que você falou no Kwai. Você falou' desculpa aí qualquer coisa'. Achei um ato orgulhoso!".

Shay: "Ato orgulhoso é ficar 'briguei, está tudo certo'".

Nadja: "Eu acho você orgulhoso e pronto. Não vejo você pedindo desculpas."

Shay: "Eu pedi desculpas. Se você não lembra, é sua verdade. Sua memória é seletiva e eu achava que você era mais inteligente. Se você olhar o seu redor, é só pensar um pouquinho que vai entender quem é falso. De falso eu não tenho nada."

Nadja: "Tá me chamando de burra? O que tá querendo dizer?"

Shay: "De falso, eu não tenho nada! Desde o início, eu sempre deixei claro que somos adversários."

Nadja: "Você fica ali, babando a pessoa. Você faz isso com todo mundo."

Shay: "Eu babei quem? Me fala! Se eu tô fazendo um ambiente harmônico, e estou vivendo num ambiente normal, estou babando as pessoas?

Nadja: "Se a pessoa te faz algo e a pessoa volta Fazendeira e tu vai lá... Você muda! Você não parabeniza, você muda!"

Shay: "São suas teorias, Nadja. Suas verdades são suas verdades. Eu não te julgo por isso e seu achismo fica com você".

Yuri diz o que Anitta lhe falou pré-reality e reage a unfollow da cantora

Yuri Meirelles conversou com Lucas Selfie na Cabine de Descompressão (PlayPlus) e falou sobre Anitta. O modelo ficou conhecido após aparecer em um clipe da cantora.

"Eu estava tendo a vida na loucura, minha vida inteira estava num plano. Recebi a benção de estar no projeto com a Anitta", contou à Selfie.

O apresentador questionou Yuri se ele havia falado com Anitta antes do programa e ele confirmou. "Falei com ela e ela falou: 'Vai que vai, tô na torcida por você, arrebenta'".

Yuri, porém, disse não acreditar que a cantora tenha puxado mutirão para sua permanência no jogo.

O modelo reagiu incrédulo ao saber que recebeu unfollow da cantora. "Mentira. Mentira. Ah, foi pela briga do Lucas. Foi uma parada absurda, pô".

Jaque acha que seria eliminada em 11ª roça de A Fazenda

Pouco após o resultado da 11ª roça ser revelado aos peões da sede e Yuri ser eliminado, Jaque dividiu com Márcia Fu que acredita que seria eliminada.

Jaque chegou a ser indicada para a roça, mas escapou após vencer pela 3ª vez a Prova do Fazendeiro.

Jaque: "Não falei pra você que se eu não tivesse ganhado essa prova eu ia pra rua?"

Márcia: "Pósso falar? Ia mesmo... Agora eu sei que você ia — ou eu, se estivesse lá".

Jaque: "Foi Deus que me deu mais uma chance para aproveitar."

André discordou das amigas: "Esquece, tem nada disso. A Roça era sobre o Yuri e qualquer um que fosse com ele ia dar nisso."

Jaque ainda se lamentou: "Hoje eu vi que não tenho chances de ganhar isso."