'De milhões', novo 'rival' do OnlyFans atrai famosas e quer Deborah Secco

A gente entende isso como algo 'problemático', porque os produtores vivem da recorrência de assinaturas. O pagamento por o pix acaba sendo algo muito pontual [...] Às vezes você tem um saldo no cartão, quer assinar, mas não consegue porque o sistema de fraude das outras plataformas, que não é otimizado para o nicho adulto, acaba bloqueando. Verônica Freitas

Natalia Casassola, 38, foi uma das famosas atraídas pelo novo site. "Eles me procuraram e fizeram uma proposta", diz a ex- BBB para Splash. A FanFever também conta com Jaquelline Grohalski, participante da atual temporada de A Fazenda, além das influencers Raissa Barbosa, Natacha Horana e Nyvi Estephan.

Por qual motivo Natalia aceitou criar o perfil? "OnlyFans trabalha apenas com caixão internacional. Estou topando essa experiência com a FanFever para o pessoal que não pode ter acesso e precisa assinar via Pix. Com as duas, consigo atingir todo o meu público", afirma a ex-BBB.

"A gente conseguiu resolver determinadas dores. [...] A nossa parte de tecnologia de cobrança é extremamente otimizada para o nicho adulto", analisa Verônica.