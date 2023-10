Influencer diz estar 2 anos sem sexo porque homens se intimidam: 'Com medo'

Dificuldades devido ao trabalho

Ganhos com conteúdo online. A influencer de 37 anos chega a ganhar até 50 mil libras por mês, algo em torno de R$ 315 mil na conversão para o real, com a criação de conteúdo adulto online.

Amber acredita que seu trabalho seja um fator que atrapalhe suas tentativas de romances: "Meu trabalho dificulta minha vida amorosa e sexual, com a maioria dos caras com medo de se aproximarem de mim. A última vez que tentei marcar um encontro o cara cancelou no último minuto. Honestamente, acho que ele se sentiu intimidado pelo meu sucesso e beleza", detalhou a sueca.

Amber cria conteúdo adulto no OnlyFans e publica fotos sensuais em sua conta no Instagram Imagem: Reprodução/ Instagram @amberjsweetheart

Relatos de homens. Segundo ela, os homens já lhe disseram que não a levam a sério e que "ficariam envergonhados" se estivessem com ela.

A modelo do OnlyFans até já tentou aplicativos de namoro: "Mas os caras parecem pensar que é uma conta fake ou eles encontram meu conteúdo sexy online antes do date, e isso torna tudo muito estranho. Sinto que eles estão mais interessados em dormir comigo do que em realmente saber quem sou".