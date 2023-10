Bêbada, Kally se descontrola em jogo da discórdia e produção é chamada

Na noite de domingo (22), aconteceu mais um jogo da discórdia em A Fazenda 2023 (RecordTV). Kally estava bêbada e acabou perdendo o controle.

Na dinâmica, cada peão deve escolher um participante que deixa o programa leve e outro que deixa o terror. Antes do jogo, como de costume, a produção mandou bebidinhas para os peões.

Segundo Black, Kally bebeu 6 copos em 10 minutos. "Eu só não quero que você fique mal lá fora. Não tá legal o que você tá fazendo. Você bebeu 6 copos em 10 minutos, você tá embolando a língua", alertou o ex-bbb.

Enquanto era ajudada por Cezar, a cantora disse querer ir embora. "Você não vai embora, vai ficar aqui com a gente. Você é forte! Você é guerreira, você tem um sonho!", consolou o amigo. "Eu quero ir embora, eu não tô bem", continuava a dizer ela, alcoolizada.

Em outro momento, Alicia também tenta ajudar a loira: "Amiga, você tá bêbada", disse a influenciadora enquanto tentava acalmar a peoa. "Bebi mesmo, qual é o problema?", gritou Kally.

Tonzão chega a pedir para a peoa não ser chamada na dinâmica: "A gente tá vendo que tem uma integrante hoje que não tem condições de responder, vamos ter responsabilidade com nós mesmos. Nossa amiga não tá em condições hoje de responder, vamos ter esse carinho e esse cuidado!"

Márcia Fu chama Fonseca como o terror da casa e as duas iniciam uma discussão. "Não é da sua conta se eu jogo com bicho ou o caralho a quatro. Antes de enfiar o meu nome com qualquer coisa, você pensa três vezes, porque eu penso três vezes antes de falar que você está bêbada e está dando vexame", afirma a esportista.

Kally e Fu continuam a briga. "Ela falou que jogava com a maioria. Falsa! Ela falou pra mim que não gosta da Simioni!", afirmou a loira. "Mentirosa! Bêbada! Sua falsa de merda!", xingou Márcia.

Jaque pede para a amiga sentar e se acalmar: "Senta ali amiga, por favor. "Eu te amo. Por favor. Tá feio. Senta ali, porque está feio".

A fazendeira Jenny chega a pedir para alguém da produção vir ajudar Fonseca: "Gente, por favor, alguém pode vir aqui? A Kally fugiu do controle!"

Shay grita: "Escuta, me escuta, eu não quero ver você ser expulsa! Cala a sua boca então, por favor! Olha pra mim, para!"

Black leva a amiga para fora e a ajuda. "Não vou largar sua mão. Me escuta", diz ele. "Quero ir embora. Estou com ódio desse povo", afirma Kally mais uma vez que quer desistir do reality.

Depois disso, ela se declara para Cezar. "Eu amo você. Quero você", fala a loira. "Olha o que você está fazendo com você. Não faz isso com você. Não é sobre jogo. É sobre você. A gente está no programa ao vivo. Pelo amor de Deus, olha o que você está fazendo com você", responde ele.

