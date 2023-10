A Fazenda 2023: Rachel se arrepende de não ter batido mais forte em Jenny?

Na tarde de domingo (22), Rachel Sheherazade, participante expulsa de A Fazenda 2023, participou do programa Hora do Faro (RecordTV).

Ela foi sabatinada pelos jornalistas Chico Barney, Keila Jimenez e Felipeh Campos. Rachel reviu vídeos de sua participação no reality, inclusive o momento de sua expulsão do programa.

Sheherazade foi questionada por Barney se não se arrepende de ter batido com mais força em Jenny Miranda: "Do que a senhora se arrepende mais, de ter dado aquele 'salci fufu' no rosto dela ou de não ter dado mais forte, já que iria ser expulsa mesmo?"

A ex-peoa respondeu: "Não é da minha natureza partir para violência. Eu não sou uma pessoa violenta, eu sou pela não-violência sempre. Sou sempre pelo diálogo. Sou uma pessoa que acredito na resolução dos conflitos pelo diálogo, eu jamais gostaria de sair em um embate físico, nem com ela e nem com ninguém".

Ela finaliza dizendo que não se arrepende: "Eu não me arrependo de não ter dado um tapa dela, eu não gostaria de ter dado um tapa nela".

Chico continua questionando: "Mas chegou a preparar?"

Rachel diz: "Nos pensamentos a gente sonha com uma coisa dessas, né!"