Jaque questiona influência de Jenny e grita com Shay: 'Abaixa a voz'

É fogo no feno! Após os peões receberem uma punição, Jaquelline tentou conversar com Jenny e Rachel e se estressou com Shayan em A Fazenda 2023 (Record). A ex-BBB disse que o peão estava se intrometendo e não tinha sido chamado para o papo.

Jenny: "Eu dou o que eu quiser para quem eu quiser, não é porque você gosta de bicho ou gosta de planta. Isso não tem nada a ver, eu dei porque eu quis delegar."

Jaquelline: "A minha pergunta..."

Jenny: "Ninguém manda em mim, eu quis delegar, ninguém mandou eu delegar."

Jaquelline: "Você tem certeza?"

Jenny: "Absoluta."

Jaquelline: "Você não teve influência de ninguém?"

Jenny: "Não. Se fosse por influência de alguém, você não estaria fazendo nada."

Após Shayan tentar interrompê-la, Jaquelline perdeu a paciência e os dois tretaram.

Jaquelline: "Você é homem, abaixa a voz para mim. Abaixa a voz que eu não fico te interrompendo. Você me respeita, que eu sou mulher."

Shay: "Acabou."

Jaquelline: "Se for para levantar a voz, eu levanto. Dá licença, eu não estou falando com você! Eu pedi fala por favor."

Shay: "A gente tem que respeitar os animais."

Jaquelline: "Shay, você não vem gritar comigo."

Shay: "Eu não estou gritando."

Jaquelline: "Eu pedi para falar com ela [Jenny], não venha gritar comigo, se intrometer em uma conversa que eu não estou pedindo."

Shay: "Você ama animais? Então, deixa ele fazer imediatamente."

Jaquelline: "Nunca mais levante a voz para mim."

Shay: "Ninguém levantou a voz para você, não. Eu falei: 'tem que cuidar dos animais imediatamente, depois vocês se resolvem'."

Por que a casa foi punida?

Na delegação de tarefas da Fazendeira Jenny, Rachel negou que cuidaria das ovelhas.

As duas se desentenderam e a discussão virou uma treta generalizada na casa.

Por não cuidar dos animais, nem Jenny cumprir com a obrigação, todos foram punidos com 48 horas sem gás.