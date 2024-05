Entenda o risco de contaminação biológica, identificado em detergentes Ypê

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) suspendeu a venda de alguns lotes do detergente Ypê por risco de contaminação biológica. A empresa Química Amparo, responsável pelo produto, afirmou que foram detectadas alterações no cheiro, mas sem riscos à saúde e à segurança —a descrição dos lotes está no final da matéria.

O que é contaminação biológica

Contaminações biológicas, ou microbiológicas, ocorrem quando há presença de microrganismos (bactérias, fungos e/ou vírus) no produto. "Toda empresa que produz itens, sejam alimentícios, de limpeza, adota processos de esterilização, em que se retira do ambiente todo tipo de risco contaminação que possa ter", explica o biomédico Mário Oliveira, mestre em microbiologia pela UECE (Universidade Estadual do Ceará).

Bactérias podem habitar qualquer lugar, como água, mãos, máquinas e até mesmo o ar. Por isso, controles microbiológicos são importantes para controlar a sua proliferação e evitar a contaminação dos produtos. "É de praxe a empresa ter um processo de esterilização", diz Oliveira. "Senão, o microrganismo se metaboliza no produto e muda as suas características."