Edits ressuscitam obras e geração Z descobre novelas e cinema nacional

De meme a dor de cabeça

No meio do caminho, com a popularização do Twitter, ainda teve um breve período em que gifs viralizavam fazendo pequenas biografias. A cada foto exibida, uma legenda era feita com adjetivos aleatórios. Mas o que viria a ser os edits atuais é um resultado influenciado diretamente pelas fancams.

Em 2019, os usuários mais famosos do Twitter sofreram com o surgimento desse formato. Os vídeos eram criados já com a proposta de servirem como divulgação. Fãs, especialmente das bandas de k-pop e divas pop, produziam as fancams e as compartilhavam exaustivamente em posts aleatórios ou utilizando tags que estavam em alta.

josh now united drake gizelly pyong bbb follow trick kpop fancam porno bts nsfw gostosa gozo buceta jikook jungkook hoseok comeback blackpink sdv prior porn +18 rola pau chupa sorriso felipe neto bolsonaro momo stray kids ifb main dancer lisa pic.twitter.com/Fv3HRwG5lU -- mia (@shoocreme) February 16, 2021