Astro de 'La Casa de Papel' se diz cuidadoso com a fama: 'Errei muito'

E por falar em novas oportunidades, Alonso está no elenco de "Awareness: A Realidade É Uma Ilusão", novo filme do Prime Video. Na produção, ele interpreta o pai de Ian (Carlos Scholz), jovem com o poder de projetar ilusões na mente das pessoas, que se vê em meio a dois grupos que disputam o controle de suas habilidades.

"Meu personagem tem uma alma muito delicada. Ele percebe que está do lado mau da guerra e decide proteger a pureza no corpo de Ian, mas isso sem deixar de lado suas próprias manipulações. É tipo um amor tóxico", explica Alonso.

Pedro Alonso e Carlos Scholz são pai e filho em 'Awareness' Imagem: Amazon Studios

Sobre a recepção do filme, o diretor Daniel Benmayor acredita que os brasileiros vão curtir, já que se identificam com produções da Espanha. "Tem várias coisas que nos conectam com o Brasil, em termos de cultura e sensibilidade. Por isso acredito que toda a América Latina está criando um ecossistema próprio. Acho que temos coisas intimamente ligadas."

O protagonista, Pedro Scholz, também concorda que há uma conexão entre seu país e o Brasil. "Acho que 'Awareness' pode funcionar muito no Brasil, porque o Brasil e a Espanha estão realmente bem conectados. Não falamos o mesmo idioma, mas nos entendemos. Posso te entender perfeitamente e você a mim. Acho que somos muito 'de sangue', e isso nos une", afirma o intérprete de Ian.

María Pedraza interpreta Esther em 'Awareness' Imagem: Amazon Studios

Já María Pedraza fala sobre a relação que tem com os fãs brasileiros. A atriz dá vida à Esther, personagem que se envolve com Ian e o ajuda a lutar contra as organizações que querem deter seus poderes.