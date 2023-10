A Fazenda: Madrugada tem Jaque revelando indicação e peoas detonando Márcia

A noite de ontem em A Fazenda 2023 (RecordTV) contou com o Rancho da Fazendeira, onde Jaquelline Grohalski se reuniu com Rachel Sheherazade, Nadja Pessoa e Kally Fonseca. As peoas revelaram suas intenções de voto para a próxima roça e opinaram sobre Cariúcha.

Além disso, Jenny Miranda e Kamila Simioni aproveitaram a casinha da árvore para detonar Márcia Fu.

Rancho

A Fazenda 2023: Jaquelline revela quem vai indicar para a Roça Imagem: Reprodução/PlayPlus

Enquanto desfrutavam da privacidade do Rancho da Fazendeira, Jaque contou para as aliadas que sua indicação será Yuri. Rachel e Kally declararam que votarão em Tonzão esta semana.

As peoas ainda falaram sobre Cariúcha, e Jaque conta que a Garota da Laje queria tentar chamá-la de preconceituosa: "Ela queria que eu debatesse para eu sair como preconceituosa. Só que me levantei e saí", disse. Rachel afirmou que irá processar a funkeira.

Márcia na mira

A Fazenda 2023: Jenny e Simioni declaram voto em Márcia Fu Imagem: Reprodução/PlayPlus

Jenny e Simioni analisaram Márcia Fu, e acusaram a atleta de ser "um personagem".

Simioni: "Ela não respeita ninguém. Ela se aproveita da idade dela pra desrespeitar as pessoas. Ela desrespeitando, debochando. Eu não troco mais nenhuma palavra com ela".

As peoas declararam que irão votar em Márcia.

De olho em Henrique

A Fazenda 2023: Jenny fala sobre o namoro de Henrique Imagem: Reprodução/PlayPlus

Jenny e Simioni também comentaram sobre a relação de Henrique e Cariúcha. O modelo já afirmou ter uma namorada fora do confinamento.

Jenny: "Mas a menina [namorada de Henrique] com certeza já separou dele. Ele jogou oito anos de relacionamento por causa de vinte dias".

Simioni: "E ele não corta ela [Cariúcha] em hora nenhuma".