A Fazenda 2023: Record não mostra beijo lésbico de Jaque e Simioni em festa

No programa de hoje em A Fazenda 2023, a edição exibiu os acontecimentos da festa que teve início ontem e acabou nesta madrugada. Um dos momentos mais marcantes, no entanto, foi omitido: o beijo entre Jaquelline Grohalski e Kamila Simioni.

As peoas estavam curtindo a pista de dança abraçadas quando começaram a pegação. No Playplus, que exibia as cenas ao vivo, a câmera que registrava o momento cortou as imagens assim que as duas se beijaram. Ao longo da festa, Simioni e Jaquelline mantiveram o clima: seguiram trocando carinhos e selinhos.

No Instagram, João Victor, filho de Simioni, saiu em defesa da peoa. "Minha mãe tem que curtir! Se aparecer amanhã namorando mulher, casada com mulher, casada com homem, [com uma pessoa de] qualquer sexo, o que eu tenho a ver? Ela faz o que ela quer! Eu vou apoiar de qualquer forma. Não tenho nada contra nada. Vão viver a vida de vocês!".