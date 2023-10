Jenny questiona se Henrique ainda tem namorada: 'Com certeza já separou'

Jenny e Simioni continuam conversando dentro da casinha na árvore na noite de sábado (07) em A Fazenda 2023.

Depois de falarem sobre Márcia Fu, as peoas questionam o relacionamento de Henrique lá fora. "Mas a menina com certeza já separou dele. Ele jogou oito anos de relacionamento por causa de vinte dias", diz Jenny, afirmando sobre a aproximação do nadador com Cariúcha dentro do reality.

Simioni afirma que Henrique não corta a Garota da Laje. "E ele não corta ela em hora nenhuma", fala Kamila. "E eu acho que ele não tem ninguém", opina Miranda, dizendo que o namoro que Henrique afirma ter, seria mentira.

Na quinta (05), Shay já havia aconselhado Henrique sobre a aproximação com Cariúcha: "Aqui dentro a gente sabe disso. Mas eu fico pensando em como isso está sendo visto lá fora, sabe? Você tem que deixar isso claro".

Na noite de sábado (07), Henrique também conversou com Lilly sobre a amizade com a Garota da Laje: "No primeiro dia, troquei ideia com ela, e disse: 'Olha, Cariúcha, você precisa entender que tenho zero intenção. Amizade top, quero muito ser seu amigo e tal, mas eu não vou fazer nada não'. A galera fica zoando, mas ela tá ligada".